Политика Стало известно, как Россия ответила на угрозы Дональда Трампа нанести ракетный удар по режиму Асада

2018-04-12 10:13 1237

Президента Дональда Трампа лишили звания почетного казака Петербурга. На ближайшее время также запланировано торжественное сожжение чучела президента США. Как лидер сверхдержавы и один из наиболее влиятельных людей мира сможет пережить такой "позор", сказать сложно. Реакция Белого Дома на "российский ответный удар" пока не известна. Вероятно, прокомментировать ситуацию они не могут из-за приступов смеха.

Россия дала "мощный" и поистине курьезный ответ на угрозы президента США нанести ракетный удар по Сирии. Дональда Трампа лишили звания почетного казака Петербурга. 

Пока Британия, США, Израиль и многие другие государства приводят в полную боеготовность флот и авиацию для уничтожения режима диктатора Башара Асада, в РФ готовятся торжественно сжечь чучело президента США.

Как лидер сверхдержавы и один из наиболее влиятельных людей мира сможет пережить такой "позор", сказать сложно. Реакция Белого Дома на "российский ответный удар" пока не известна. Вероятно, прокомментировать ситуацию они не могут из-за приступов смеха.

ИЗ-ЗА УГРОЗЫ РАКЕТНОГО УДАРА ФЛОТ РОССИИ В СПЕШКЕ БЕЖАЛ ИЗ ПОРТА ТАРТУС 

Сегодня стало известно, что  казаки из петербургского общества Ирбис лишили президента США Дональда Трампа звания почетного казака на фоне обострения отношений между Россией и Америкой. 

"Когда в 2016 году прошли выборы президента США и Госдума с шампанским отмечала победу Трампа и Владимир Путин поздравил его, мы на фоне эйфории сделали Трампа почетным членом казачьего общества...

Затем политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И поняв, что мы ошибались, мы приняли решение Трампа разжаловать и исключить с позором из организации. Что и было сделано", - отметил председатель Ирбиса Андрей Поляков.

ГОТОВЬСЯ, РОССИЯ, ОНИ ПРИЛЕТЯТ! - ТРАМП ПРЕДУПРЕДИЛ ПУТИНА И АСАДА О РАКЕТНОМ УДАРЕ

В ближайшее время российские казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге.

 

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