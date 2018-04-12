Спорт видео Реал - Ювентус: Пенальти Роналду на 98-й минуте принесло путевку полуфинал Лиги Чемпионов

2018-04-12 12:15 553

Туринский "Ювентус" чуть не сотворил невероятное, забив на "Сантьяго Барнабеу" три гола "Реалу", но пропустил на последних секундах пенальти от Роналду и пропустил мадридцев в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Реал" - "Ювентус" 1:3

Гол: Роналду, 90+8 (пен) - Манджукич, 2, 38, Матьюди, 61

"Реал": Навас, Варан, Карвахаль, Марсело, Вальехо, Модрич (Ковачич, 75), Каземиро (Васкес, 46), Иско, Кросс, Бейл (Асенсио, 46), Роналду.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Кьеллини, Сандро, Бенатья, Матьюди, Пьянич, Хедира, Коста, Манджукич, Игуаин (Щесны, 90+7)

Удален: Буффон, 90+6

(первый матч 3:0)

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