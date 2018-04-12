Украина КАРТА Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями, термометры покажут от +14°C до +25°C

2018-04-12 11:42 590

Cегодня, 12 апреля в стране будет облачно с прояснениями. По прогнозам синоптиков на западе Украине - грозы, температура днем от +14°C до +25°C.

В Закарпатской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях ожидается небольшой дождь с грозой, в других западных областях переменная облачность, температура днем от +16°C до +25°C, ночью от +8°C до +11°C.

На севере, в центре и на востоке страны переменная облачность, без осадков, температура днем от +14°C до +21°C, ночью столбик термометра упадет до +4°C.

На юге страны без осадков, температура днем составит от +19°C до +22°C, ночью от +8°C до +11°C.

В Киеве сегодня также переменная облачность, температура днем от +14°C до +16°C, ночью от +8°C до +10°C.