Спорт "Мяч упрямо не хотел идти в ворота", - Зидан прокомментировал волевую победу "Реала"

2018-04-12 14:13 243

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался про выход мадридцев в полуфинал Лиги Чемпионов после невероятного матча с "Ювентусом" в Мадриде, сообщает сайт УЕФА.

"Я рад. Мы заслужили общую победу. Мы создали много моментов, но мяч не хотел идти в ворота, пришлось попотеть. Мы не планировали пропускать быстрый гол. Он дал "Юве" надежду. Они поверили в себя, заиграли. У нас же игра не ладилась. Мы создавали моменты, но в целом играли недостаточно хорошо. У нас не получалось играть в тот футбол, в который мы хотели играть. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает.

"РЕАЛ" - "ЮВЕНТУС": ПЕНАЛЬТИ РОНАЛДУ, ОБЗОР, ВИДЕО, СТАТИСТИКА МАТЧА

Мне надо было что-то менять в перерыве. У меня не было претензий к Бэйлу и Каземиро. Просто мне надо было что-то поменять, и я выбрал их. Это помогло. Мы прибавили, заиграли интенсивнее, с большей энергией. "Юве" здорово играл в первом матче и, наверное, наиграл на гол. То же самое можно было сказать о нас. Они забили быстрый мяч, как мы в Турине. Это футбол. Здесь все может случиться. Высокий прессинг "Юве" доставил нам проблемы. Они превосходно играли. Тактический план Аллегри прекрасно работал, но я ни на секунду не сомневался в том, что мы пройдем дальше. Мы могли забить, но недостаточно хорошо реализовывали моменты. Тем не менее мы не переставали верить, что забьем, ведь у нас превосходные игроки", - сказал после матча Зидан.

РОМА СЕНСАЦИОННО РАЗГРОМИЛА БАРСЕЛОНУ В 1/4 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Напомним, "Реал" выиграл 3:0 в Турине и к матчу в Мадриде подходил в статусе уверенного фаворита. Но по ходу поединка пропустил три мяча и рисковал вылететь из ЛЧ. Спасло ситуацию пенальти на последних секундах матча, которое уверенно реализовал Роналду.