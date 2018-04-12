Украина Генпрокуратура и СБУ нагрянули с обысками в киевский офис Укрзализныци

2018-04-12 11:14 753

В киевском офисе Укрзализныци (ул. Тверская, 5) силовики сегодня проводят обыски. Как сообщили в пресс-службе компании, следственные действия проводят сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы безопасности при содействии Департамента безопасности общества проводят следственные действия по ранее открытым уголовным производствами", - говорится в сообщении.

В Укрзализныце говорят, что создали все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов.

"Укрзализныця подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании", - сказано в заявлении.

СМИ, ссылаясь на собеседника в компании, сообщили, что обыск проводится у члена правления Сергея Михальчука.

 

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