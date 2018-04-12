Надежду Савченко по-быстрому вывезли из киевского СИЗО

Нардепа Надежду Савченко, которую арестовал суд 23 марта сроком на 2 месяца, доставили из СИЗО в клинику для обследования.
"Мне информацию предоставили в СИЗО, сказав, что ее уже увезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование, я так понимаю. Буду сегодня снова просить свидания, чтобы понять, чем это закончилось", - заявила ее сестра Вера Савченко.
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По словам Веры , адвокаты не сопровождают ее сестру, поскольку задействованы в других процессах.
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Ранее сотрудники СБУ провели обыск в квартире и офисе Савченко. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права внесения залога. Во время избрания меры пресечения нардеп объявила голодовку с 24 марта. Позже арест подтвердил апелляционный суд.