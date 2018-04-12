Украина После отмены акциза и НДС спрос на подержанные электромобили в Украине быстро растет

2018-04-13 16:29 427

Количество ввезенных в Украину в первом квартале 2018 года электромобилей выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1744 транспортных средств. 

По данным Госфискальной службы, в январе этого года было ввезено 794 легковых автомобиля и других транспортных средств, оснащенных электрическим двигателем, против 132 единиц в январе 2017-го, в феврале их ввезено 413 (против 181 в феврале прошлого года), в марте – 537 (против 237 в марте прошлого года).

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При этом за весь 2017 год в Украину везли 2700 электромобилей.

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В ГФС напомнили, что в 2018 году электромобили и другие транспортные средства, оснащенные исключительно электрическим двигателем, освобождены от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость (НДС) при везении их на таможенную территорию Украины.

Ранее стало известно, что количество электрокаров в Украине за год удвоилось.

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