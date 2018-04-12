Детали фото 28 апреля в Национальной оперетте - «Графиня Марица» Имре Кальмана

2018-04-12 12:40 358

Всемирно известную оперетту Имре Кальмана «Графиня Марица» называют «венгерской рапсодией», благодаря многочисленным чардашам и венгерским мотивам...

Премьера «Графиня Марица» представлена зрителю в новой интерпретации: измененное либретто (Яны Иваницкой по мотивам пьесы Ю. Браммера и А. Грюнвальда), абсолютно новый поэтический текст музыкальных номеров… Кроме того, специально для этой постановки были дописаны отдельные сцены, открыты купюры кальмановского клавира, введен балетный дивертисмент и многое другое.

Также стоит отметить, что на постановку оперетты «Графиня Марица» Национальная оперетта Украины получила лицензию от правонаследников композитора – дочери великого Маэстро Ивонны Кальман.

По мнению театральных критиков, новая сценическая версия «Графини Марицы» необычайно динамична и приближена к современному зрителю.

- Мы должны играть о нашем сегодняшнем дне, потому что в театре не может быть неактуальных фраз, — говорит режиссер-постановщик Богдан Струтинский..

Однако, несмотря на то, что герои обсуждают «горячие» проблемы инфляции, девальвации, оптимизации и экономических реформ, зрителю открывается изысканная атмосфера дворянской жизни, украшенная более чем 350-ю роскошными костюмами, созданными специально для данной постановки.

Венгерские истоки оперетты подчеркивает также сценография, в которой доминирует синий цвет – цвет абсолютной гармонии, который часто встречается в народных костюмах Венгрии. В пространстве также используется принцип венгерской вышивки и знаменитого австрийского модерна. Во втором акте - в сцене «Орфеума» - хореографический дивертисмент представлен как своеобразный венгерский канкан.

Музыка «Графини Марицы» — это череда признанных временем шлягеров, невероятно сложных для исполнения. Это огромный диапазон сольных номеров, развернутые массовые финалы, которые не уступают оперным...

Уже после создания оперетты «Графиня Марица» Имре Кальман признался: «Самым сложным было написать оперетту после «Графини Марицы»!

Из истории….

Любопытно, что на определенном этапе творчества Имре Кальман свято верил, что, называя каждую новую свою оперетту женским именем, он обеспечивает ей успех. Дело в том, что ранние произведения композитора, получившие сугубо «мужские» имена («Добрый товарищ», «Маленький король») были решительно отвергнуты публикой. Тогда как все последующие его произведения, носившие «женские» имена, имели неизменно грандиозный успех!

Постановочная группа:

Режиссер-постановщик — н. а. Украины, художественный руководитель театра Б. Струтинский

Дирижер-постановщик — С. Литвиненко

Балетмейстер-постановщик — В. Прокопенко

Хормейстер-постановщик — И. Ярошенко

Художник-постановщик — А. Белозуб

Художник по костюмам — И. Давыденко

Когда: 28 апреля, суббота. Начало в 19:00

Где: Национальная оперетта (г. Киев, ул. Большая Васильковская, 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Купить билеты можно в кассе и на сайте Театра, а также заказать по тел.: (044) 289-53-31 , (050) 719-73-90 , (063) 674-43-34

E-mail: kiev.operetta@gmail.com

Веб-сайт: operetta.com.ua

… подготовлено по материалам пресс-центра НАТО.