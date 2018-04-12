Украина фото У Кличко заявили что эстакада Южного моста не устала, а на плановом ремонте

2018-04-12 15:46 662

Бурю эмоций, обсуждений и домыслов вызвали обнародованные в Соцсетях фото огромной дыры на Южном мосту. Киевляне активно обсуждали его опасное состояние, припомнили знаменитую фразу мэра Кличко о том, что мост не аварийный, он лишь немного устал.

На фото видно, что эстакадный съезд с Южного мостового перехода в направлении Надднепрянского шоссе действительно выглядит как обвалившийся.

Столичные власти уже отреагировали на скандал. В «Киевавтодоре» успоколили жителей столицы, объяснив мост совсем не устал, а дыра образовалась планово, проводятся ремонтные работы.

Сообщения про поврежденный мост опроверг и заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян. По его словам, водителей предупреждали заранее о начале ремонта деформационных швов на мосту. Из-за работ частично ограничено движение транспорта в первой полосе.

Власти Киева  говорят, что не стоит делать из этого сенсации, на мосту на Выдубичах проходит совершенно обычный плановый ремонт, опасности обрушения конструкций эстакады нет. 

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