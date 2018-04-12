Украина Как научиться переживать проблемы без стресса, нервов и весенней депрессии

2018-04-13 20:33 480

Современный человек подвержен влиянию огромного количества стрессовых факторов, на что его нервная система реагирует эмоциональными всплесками. Нервничать – это нормально. Но когда это происходит регулярно, наносит уже серьезный вред здоровью. Чтобы научиться держать себя в руках и не переживать по пустякам, медики рекомендуют следовать десяти простым советам.

1. Не пытайтесь решить все одним махом

Разрываясь между решением огромного количества самых разных проблем, вы, в конечном счете, или ничего не добьетесь или доведете себя до нервного срыва.

Нужно помнить, что количество вещей, которые человек способен одновременно держать в голове, ограничено. Определитесь с приоритетностью задач и решайте их по одной, начиная с самой срочной.

2. Живите сегодняшним днем

Не стоит переживать из-за того, что было сделано или произошло в прошлом. Случившегося не изменить и с этим в конечном итоге приходится мириться.

Не стоит чрезмерно волноваться по поводу будущего. Старайтесь находиться в том моменте, который проживаете. Волнения о прошлом или будущем стирают настоящее, даруя зачастую негативные эмоции.

3. Проанализируйте ситуацию

Прежде, чем дать волю собственным эмоциям, следует тщательно собрать все имеющиеся факты и провести детальный анализ сложившихся обстоятельств.

Даже если вы не уверены в том, что именно вас беспокоит, стоит выписать все возможные источники волнения, осмыслить каждый из них, отыскать причину и только потом начать предпринимать какие-либо меры.

4. Принимайте то, чего не удается избежать

Иногда объективные обстоятельства складываются так, что повлиять на происходящее нет никакой возможности. Нужно понимать, что волнения и эмоциональные всплески в такой ситуации – дело абсолютно бесполезное. Такие ситуации следует принимать как данность, делая их отправной точкой для своих дальнейших действий.

5. Определитесь с худшим

Когда что-либо заставляет вас нервничать, представьте себе наихудший исход события и попробуйте принять это. Удержать себя в руках станет гораздо легче, а любой результат, помимо уже принятого худшего, будет носить положительный окрас.

6. Отвлеките себя, занявшись делом

Ничто так не отвлекает от трудной ситуации, как дело. Например, переживая за исход не зависящего от вас дела, можно переключить свое внимание на работу по дому. Это поможет переключиться и высвободить энергию эмоций.

7. Не стоит переживать по поводу мнения окружающих

Большинство людей сосредоточено в большей степени на себе и своих собственных проблемах. Да, ваша ситуация может стать темой для разговора, но не более того.

8. Никто не обязан соответствовать чужим ожиданиям

Как много негативных эмоций и нервных всплесков связаны именно с тем, что кто-то поступает не так, как вы от него ожидали? Люди чаще всего совсем не такие, какими бы их хотелось видеть, и это прекрасно, ведь все они разные.

9. Перестаньте самостоятельно придумывать себе проблемы

Как часто вы переживаете по поводу того, что может случиться, давая волю воображению? К примеру, если человек не берет трубку, это вовсе не означает, что он умышленно игнорирует звонок.

10. Примиритесь со своим несовершенством

Никто не идеален, и не нужно требовать от себя соответствия завышенным стандартам. При желании можно отыскать в себе сотни недостатков, но разве такое занятие сделает вас лучше?

Да, вы можете работать над исправлением собственных недостатков, однако казнить себя за их наличие уж точно не следует, ничем хорошим это не сулит.

 

 

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