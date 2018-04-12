Украина Думали лето? Синоптики советуют доставать пуховики

2018-04-12 19:00 768

 

На выходные погода приготовила украинцам очень неприятный сюрприз

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по информации синоптиков, в пятницу и субботу в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -4° , а в некоторых местах — еще и в воздухе.

«13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°», — говорится в сообщении.

 По прогнозам синоптиков, средняя месячная температура предполагается 8-11° тепла, в горах 5-6°, что близко к средним многолетним значениям.

До этого народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что апрель-2018 будет холодным по сравнению с прошлыми годами. По его словам, могут быть заморозки на 5 день после Пасхи и 17 апреля.

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