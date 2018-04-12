Украина 70 мостов Киева находятся в предаварийном состоянии - Кличко

2018-04-12 17:30 582

 

По данным киевской власти, 70 мостов и путепроводов столицы находятся в предаварийном состоянии

70 мостов и путепроводов Киева находятся в предаварийном состоянии. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, передает его пресс-служба.

По словам мэра, столичная власть провела инспекцию состояния мостов и путепроводов Киева, в результате выяснилось, что 70 объектов находятся в предаварийном состоянии.

"Наша задача - в максимально короткие сроки сделать все, чтобы они были отремонтированы", - подчеркнул Кличко.

Сегодня проводится ремонт деформационных швов покрытия на путепроводе в районе станции метро Выдубичи, рассказал он.

Мэр также напомнил, что в этом году должен начаться ремонт Шулявского путепровода, который продлится 2 года.

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