Политика Стало известно, когда Савченко пройдет проверку на полиграфе

2018-04-12 18:30 436

 

В пятницу, 13 апреля, народный депутат Украины Надежда Савченко пройдет проверку на полиграфе в Службе безопасности Украины. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на сестру нардепа Веру.

"Точное время проверки на полиграфе буду знать вечером, сейчас пытаюсь добиться свидания с Надеждой. Вот после встречи и буду знать более конкретно. Известно пока только, что допрос на полиграфе будут проводить тут же, в СИЗО СБУ", - рассказала Вера Савченко.

Она также отметила, что Надежда требовала, чтобы допрос был максимально публичным.

"Даже если на процедуру не допустят СМИ, то чтобы была видео-трансляция. Но этого не разрешили. Разрешили только, чтобы адвокат добавил свои вопросы", - подчеркнула сестра Надежды Савченко.

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