Мир Трамп назвал сроки ракетного удара по Сирии

2018-04-12 18:00 452

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о точном времени нанесения ракетного удара по Сирии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава американского государства отметил, что ракеты США могут полететь в сторону Сирии "очень скоро, или совсем нескоро", но в любом случае США проделали огромную работу по борьбе с ИГИЛ.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае, Соединенные Штаты проделали большую работу по освобождению региона от ИГИЛ. Где наше "Спасибо Америка"?", - заявил Трамп.