Мир Трамп назвал сроки ракетного удара по Сирии

2018-04-12 18:00 452

 

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о точном времени нанесения ракетного удара по Сирии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава американского государства отметил, что ракеты США могут полететь в сторону Сирии "очень скоро, или совсем нескоро", но в любом случае США проделали огромную работу по борьбе с ИГИЛ.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае, Соединенные Штаты проделали большую работу по освобождению региона от ИГИЛ. Где наше "Спасибо Америка"?", - заявил Трамп.

Еще по теме

Кроме ракетного удара Трамп рассматривает и другие способы наказать Асада

2018-04-12 14:45 751

Британские самолеты уже на взлетной полосе, эсминцы заняли позиции в Средиземном море

2018-04-12 10:41 1333

Стало известно, как Россия ответила на угрозы Дональда Трампа нанести ракетный удар по режиму Асада

2018-04-12 10:13 1777

Тереза Мэй согласилась на совместный с США удар по Сирии, приказала перебросить подлодки

2018-04-12 09:12 1116

Еще новости в разделе "Мир"

Трамп назвал сроки ракетного удара по Сирии

2018-04-12 18:00 452

документ Отчет ОЗХО: результаты анализа показали, чем именно отравили Скрипалей, откуда яд

2018-04-12 15:14 920

Сегодня будет заключение экспертов ОЗХО по факту отравления Скрипалей в Солсбери

2018-04-12 09:40 1038

Российских журналистов выгнали из больницы, где лечились Скрипали

2018-04-11 20:00 1905
Все статьи раздела "Мир"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Трамп назвал сроки ракетного удара по Сирии 2018-04-12 18:00 452
документ Отчет ОЗХО: результаты анализа показали, чем именно отравили Скрипалей, откуда яд 2018-04-12 15:14 920
Сегодня будет заключение экспертов ОЗХО по факту отравления Скрипалей в Солсбери 2018-04-12 09:40 1038
Российских журналистов выгнали из больницы, где лечились Скрипали 2018-04-11 20:00 1905

Лента

20:00 Букмекеры из-за скандального судейства вернули ставки на матч "Реал" - "Ювентус"
19:30 Украина ожидает летальное оружие от ЕС и Канады, — Парубий
19:10 ​Украина официально выходит из состава СНГ
19:00 Думали лето? Синоптики советуют доставать пуховики
18:30 Стало известно, когда Савченко пройдет проверку на полиграфе
18:00 Трамп назвал сроки ракетного удара по Сирии
17:30 70 мостов Киева находятся в предаварийном состоянии - Кличко
17:00 Турчинов объяснил, почему его называют Кровавым пастором
16:30 Стала известна цена газа для Украины в марте
фото 15:46 У Кличко заявили что эстакада Южного моста не устала, а на плановом ремонте