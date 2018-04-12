Спорт Букмекеры из-за скандального судейства вернули ставки на матч "Реал" - "Ювентус"

2018-04-12 20:00 205

Один из букмекеров принял решение следовать «духу матча» ответной четвертьфинальной встречи «Реал» - «Ювентус» и компенсировать все ставки, сделанные на победу «бьянконери» со счетом 3:0. Британская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером подняла волну негодования среди болельщиков своим решением назначить спорный пенальти в ворота «Юве» и удалить Джанлуиджи Буффона буквально за минуту до конца матча. В итоге, Роналду 11-метровый реализовал и вывел «сливочных» в полуфинал.

В итоге букмекерская контора компенсировала все ставки, сделанные игроками в прематче и лайве на победу «Ювентуса» со счетом 3:0. Всего такую ставку сделал 31 игрок, передает terrikon.com. Год назад, кстати, были возвращены ставки за нулевую ничью в поединке 1/16 Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта». Тогда словенский арбитр Славко Винчич назначил неоднозначный пенальти за фол Андрея Пятова в штрафной на 91-й минуте. Яго Аспас был точен с точки, а «горняки» в итоге не пробились в следующий раунд Лиги Европы.