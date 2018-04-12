Спорт Букмекеры из-за скандального судейства вернули ставки на матч "Реал" - "Ювентус"

2018-04-12 20:00 205

 

Один из букмекеров принял решение следовать «духу матча» ответной четвертьфинальной встречи «Реал» - «Ювентус» и компенсировать все ставки, сделанные на победу «бьянконери» со счетом 3:0. Британская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером подняла волну негодования среди болельщиков своим решением назначить спорный пенальти в ворота «Юве» и удалить Джанлуиджи Буффона буквально за минуту до конца матча. В итоге, Роналду 11-метровый реализовал и вывел «сливочных» в полуфинал.

В итоге букмекерская контора компенсировала все ставки, сделанные игроками в прематче и лайве на победу «Ювентуса» со счетом 3:0. Всего такую ставку сделал 31 игрок, передает terrikon.com. Год назад, кстати, были возвращены ставки за нулевую ничью в поединке 1/16 Лиги Европы «Шахтер» - «Сельта». Тогда словенский арбитр Славко Винчич назначил неоднозначный пенальти за фол Андрея Пятова в штрафной на 91-й минуте. Яго Аспас был точен с точки, а «горняки» в итоге не пробились в следующий раунд Лиги Европы.

Еще по теме

"Мяч упрямо не хотел идти в ворота", - Зидан прокомментировал волевую победу "Реала"

2018-04-12 14:13 787

видео Реал - Ювентус: Пенальти Роналду на 98-й минуте принесло путевку полуфинал Лиги Чемпионов

2018-04-12 12:15 917

фото Акела промахнулся? Роналду впервые с 2016 не нанес ни одного удара по воротам

2018-03-27 15:16 3967

Украина - Япония. Букмекеры определились с фаворитом пары

2018-03-26 20:30 4286

Еще новости в разделе "Спорт"

Букмекеры из-за скандального судейства вернули ставки на матч "Реал" - "Ювентус"

2018-04-12 20:00 205

"Мяч упрямо не хотел идти в ворота", - Зидан прокомментировал волевую победу "Реала"

2018-04-12 14:13 787

видео Реал - Ювентус: Пенальти Роналду на 98-й минуте принесло путевку полуфинал Лиги Чемпионов

2018-04-12 12:15 917

Форвард Динамо Жуниор Мораес займет место Бернарда в Шахтере

2018-04-12 08:39 1012
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Букмекеры из-за скандального судейства вернули ставки на матч "Реал" - "Ювентус" 2018-04-12 20:00 205
"Мяч упрямо не хотел идти в ворота", - Зидан прокомментировал волевую победу "Реала" 2018-04-12 14:13 787
видео Реал - Ювентус: Пенальти Роналду на 98-й минуте принесло путевку полуфинал Лиги Чемпионов 2018-04-12 12:15 917
Форвард Динамо Жуниор Мораес займет место Бернарда в Шахтере 2018-04-12 08:39 1012

Лента

20:00 Букмекеры из-за скандального судейства вернули ставки на матч "Реал" - "Ювентус"
19:30 Украина ожидает летальное оружие от ЕС и Канады, — Парубий
19:10 ​Украина официально выходит из состава СНГ
19:00 Думали лето? Синоптики советуют доставать пуховики
18:30 Стало известно, когда Савченко пройдет проверку на полиграфе
18:00 Трамп назвал сроки ракетного удара по Сирии
17:30 70 мостов Киева находятся в предаварийном состоянии - Кличко
17:00 Турчинов объяснил, почему его называют Кровавым пастором
16:30 Стала известна цена газа для Украины в марте
фото 15:46 У Кличко заявили что эстакада Южного моста не устала, а на плановом ремонте