Мир Минобороны США: Удар по Сирии будет согласован с Конгрессом

2018-04-12 21:30 673

 

Мэттис подчеркнул, что решение о нанесении ударов по Сирии в связи с утверждениями о химической атаке еще не было принято

 Пентагон заранее предупредит американских законодателей, если будет принято решение о нанесении ударов по Сирии в связи с утверждениями о химической атаке. Однако пока оно еще не принято. Об этом заявил в четверг на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, посвященных бюджетному запросу министерства обороны на 2019 финансовый год, министр обороны США Джеймс Мэттис, сообщает ТАСС.

"Что касается нашей текущей ситуации, если, как в прошлый раз, мы решим предпринять военные действия в связи с этой химатакой, то, как и в прошлый раз, немногим более года назад, мы уведомим Конгресс", – сказал он.

Напомним, 11 апреля США заявили о планах направить на Ближний Восток ударную группу ВМС с авианосцем Harry S. Truman. В боевую группу, помимо самого авианосца, входят ракетный крейсер Normandy, а также ракетные эсминцы – Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman и Farragut . Также позднее к группе присоединятся эсминцы Jason Dunham и Sullivans. Также в СМИ сообщили, что американский эсминец USS Donald Cook уже подошел на расстояние в 100 километров от сирийского Тартуса.

Как сообщалось, американские военные готовы нанести удар по Сирии, если Трамп отдаст приказ. Об этом сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Президент США Дональд Трамп и его советники уже обсудили, какой силы и масштаба будет новый удар по Сирии. Американские чиновники пришли к выводу, что пары кораблей будет недостаточно для пресечения военных действий армии Асада.

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