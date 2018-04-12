Политика В России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд"

2018-04-12 22:00 676

 

Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с ситуацией вокруг задержанного в Украине российского судна "Норд".

Об этом в четверг, 12 апреля на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым", - сообщила она.

По словам представителя МИД, Россия оставляет за собой право ответных мер до тех пор, пока россияне находятся в украинском заключении.

Как сообщала "Страна", суд отпустил капитана "Норда", но запретил ездить в Крым. Ранее его выпустили из СИЗО.

Напомним, что омбудсмен Украины взяла под личный контроль дело капитана сейнера "Норд".

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