В России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд"

Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с ситуацией вокруг задержанного в Украине российского судна "Норд".
Об этом в четверг, 12 апреля на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Требуем от Украины прекратить издевательства над моряками, позволить им беспрепятственно возвратиться в родной Крым", - сообщила она.
По словам представителя МИД, Россия оставляет за собой право ответных мер до тех пор, пока россияне находятся в украинском заключении.
Как сообщала "Страна", суд отпустил капитана "Норда", но запретил ездить в Крым. Ранее его выпустили из СИЗО.
Напомним, что омбудсмен Украины взяла под личный контроль дело капитана сейнера "Норд".