Политика ​Украина официально выходит из состава СНГ

2018-04-12 19:10 384

Президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров разработать предложения относительно прекращения участия Украины в уставных органах Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом он заявил 12 апреля в Киеве.

В рамках указанных мер планируется также закрыть соответствующие украинские представительства в Минске.

Он также дал поручение проверить заключенные в рамках СНГ соглашения "на предмет соответствия национальным интересам государства".

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) Украины на запрос "Апострофа" назвало причины сохранения Украиной членства в СНГ.

В ведомстве подчеркнули, что Украина на сегодняшний день свела к минимуму уровень участия в организации, однако не может полностью покинуть блок "из-за невозможности резко разорвать все многолетние связи секторального взаимодействия в тех отраслях, которые представляют интерес для нашего государства".

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины прекратил действие программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011-2020 годы.