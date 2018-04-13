Украина видео Офис "Киевгорстрой" на Печерске обстреляли из противотанкового гранатомета

2018-04-13 09:11 761

Здание "Киевгорстроя" в Печерском районе Киева на улице Омеляновича-Павленко 4/6 (ранее Суворова) обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Как сообщает "Громадське", инцидент произошел около двух часов ночи 13 апреля. От выстрела пострадал отдел продаж "Киевгорстроя".

"С места происшествия изъяли металлические остатки взрывного устройства, чтобы отправить их на экспертизу. Первые выводы взрывотехников по следам взрыва, по тем материалам, которые мы собрали на месте происшествия, - что стреляли все таки из гранатомета.

Все первоочередные следственные действия на данный момент проведены. Есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела", -  сообщила спикер ГУ НП Киева Оксана Блищик.

По словам корреспондента издания, отстрелянный тубус гранатомета обнаружили через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спилены номера, поэтому его происхождение установить невозможно. На месте происшествия работают правоохранители, показал на видео в Facebook журналист Богдан Кутепов.

Еще по теме

КАРТА Сегодня в Украине будет облачно, днем термометры покажут до +24°C

2018-04-13 11:13 380

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-13 08:39 382324

70 мостов Киева находятся в предаварийном состоянии - Кличко

2018-04-12 17:30 1763

фото 28 апреля в Национальной оперетте - «Графиня Марица» Имре Кальмана

2018-04-12 12:40 1134

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Сегодня в Украине будет облачно, днем термометры покажут до +24°C

2018-04-13 11:13 380

видео Офис "Киевгорстрой" на Печерске обстреляли из противотанкового гранатомета

2018-04-13 09:11 761

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-04-13 08:39 382324

Помощь на детей в Украине: кто имеет на нее право и как ее получить

2018-04-12 20:30 1661
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Сегодня в Украине будет облачно, днем термометры покажут до +24°C 2018-04-13 11:13 380
видео Офис "Киевгорстрой" на Печерске обстреляли из противотанкового гранатомета 2018-04-13 09:11 761
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-04-13 08:39 382324
Помощь на детей в Украине: кто имеет на нее право и как ее получить 2018-04-12 20:30 1661

Лента

12:14 Россия заблокировала Telegram за отказ передавать данные и ключи ФСБ
11:42 Сохранение режима и много денег, - Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения
КАРТА 11:13 Сегодня в Украине будет облачно, днем термометры покажут до +24°C
10:41 Стали известны главные цели для ударов США в Сирии - куда полетят новейшие американские ракеты
10:12 В мае Евросоюз установит более строгие стандарты безопасности для авто
09:40 Тереза Мэй и Дональд Трамп сумели договориться о совместном ударе в Сирии
видео 09:11 Офис "Киевгорстрой" на Печерске обстреляли из противотанкового гранатомета
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
08:10 Из-за конфликта в Сирии США могут беспрецедентно ускорить вступление Украины в НАТО
22:00 В России пригрозили Украине ответными шагами за арест судна "Норд"