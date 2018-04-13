Украина видео Офис "Киевгорстрой" на Печерске обстреляли из противотанкового гранатомета

2018-04-13 09:11 761

Здание "Киевгорстроя" в Печерском районе Киева на улице Омеляновича-Павленко 4/6 (ранее Суворова) обстреляли из ручного противотанкового гранатомета.

Как сообщает "Громадське", инцидент произошел около двух часов ночи 13 апреля. От выстрела пострадал отдел продаж "Киевгорстроя".

"С места происшествия изъяли металлические остатки взрывного устройства, чтобы отправить их на экспертизу. Первые выводы взрывотехников по следам взрыва, по тем материалам, которые мы собрали на месте происшествия, - что стреляли все таки из гранатомета.

Все первоочередные следственные действия на данный момент проведены. Есть камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать как злоумышленников, так и момент выстрела", - сообщила спикер ГУ НП Киева Оксана Блищик.

По словам корреспондента издания, отстрелянный тубус гранатомета обнаружили через дорогу от здания. На тубусе гранатомета спилены номера, поэтому его происхождение установить невозможно. На месте происшествия работают правоохранители, показал на видео в Facebook журналист Богдан Кутепов.