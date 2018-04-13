Политика Тереза Мэй и Дональд Трамп сумели договориться о совместном ударе в Сирии

2018-04-13 09:40 560

Премьер-министр Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке международного ответа на предполагаемое использование химического оружия в Сирии.

Об этом сообщил официальный представитель премьера Великобритании.

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"Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по выработке международного ответа", – говорится в заявлении по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

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Напомним, на прошлой неделе недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

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