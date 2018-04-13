Политика Стали известны главные цели для ударов США в Сирии - куда полетят новейшие американские ракеты

2018-04-13 10:41 437

Как сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источник в Пентагоне, официальный Вашингтон сейчас рассматривает в качестве целей для ударов в Сирии восемь объектов.

Среди указанных целей два сирийских аэродрома, один исследовательский центр и фабрика, потенциально имеющая отношение к производству химического оружия.

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Источник также сообщил, что сирийское командование перераспределяет самолеты ВВС Сирии по аэродромам, где базируются российские ВКС, рассчитывая на то, что США не станут наносить удары по российским объектам.

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Напомним, на прошлой неделе Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.

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