Мир После разбирательства с Facebook в ЕС изменят правила хранения данных и введут штрафы

2018-04-13 13:44 616

Исполнительного директора и соучредителя социальной сети Facebook Марка Цукерберга также пригласили дать показания об утечке персональной информации группой законодателей Европы.

Как сообщает The Washington Post, президент Европейского парламента Антонио Таяни намерен направить официальное письмо с соответствующим приглашением к Цукербергу, настаивая на том, чтобы соучредитель соцсети приехал дать показания. Политик также выразил обеспокоенность политикой конфиденциальности платформы.

Возможный приезд Цукерберга в Брюссель заставит его отвечать на вопросы жестких критиков технологической отрасли за пределами Соединенных Штатов.

Вместе с тем, в ЕС готовятся ввести новые правила, которые предусматривают возможные штрафы из-за неосторожного обращения с конфиденциальной информацией своих потребителей.

"Слушания по Facebook показывают, что беспокойства остаются за соблюдением жестких стандартов конфиденциальности данных ЕС. Мы уверены, что господин Цукерберг также готов ответить на наши вопросы, показывая, что он также настроен отвечать и перед европейскими гражданами", - заявил Таяни.

Напомним, Facebook фигурирует в скандале с компанией Cambridge Analytica, которая могла незаконно получить данные миллионов пользователей соцсети и повлиять на выборы многих стран мира, в том числе и американские 2016 года, так как работала с предвыборным штабом Дональда Трампа.