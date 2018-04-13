Политика Сохранение режима и много денег, - Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения

2018-04-13 11:42 342

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о возможности подготовить план процесса денуклеаризации, если США гарантируют сохранения политической системы КНДР.

Как сообщает Tokyo Shimbun со ссылкой на источники, Ким Чен Ын на встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине в частности отметил, что "если США отреагируют честным образом, то Пхеньян может подготовить дорожную карту денуклеаризации до или после встречи лидеров КНДР и США".

В качестве условий для осуществления этого процесса лидер КНДР назвал сохранение политической системы и компенсации с американской стороны.

Ким Чен Ын также заявил, что Северной Корее не нужно ядерное оружием, если "США прекратят свою враждебную политику по отношению к ней".

Напомним, представители США и КНДР проводят секретные переговоры для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына.