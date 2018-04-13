Крупнейшие авиакомпании изменили свои маршруты на фоне информации о возможном ударе США по Сирии.
Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, изменения затронули маршруты Lufthansa, Air France, EasyJet, Kuwait Airways, Middle East Airlines и другие.
Сотрудник Eurocontrol (диспетчерские функции в ЕС) заявил, что предостережение избегать полетов над Сирией рекомендательное, а не обязательное к выполнению.
По его словам, ситуация не уникальна: когда корабли ВМС РФ запускали ракеты по Сирии из Каспийского моря, также было предостережение от Eurocontrol.
Несмотря на это, многие компании предпочли не рисковать и сейчас избегают сирийского воздушного пространства, свидетельствуют данные сервисы Flightradar24.com.