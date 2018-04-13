Политика В США подтвердили планы предоставить Украине новейшее летальное оружие

2018-04-13 14:45 574

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что поддерживает планы предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

Об этом Помпео сказал на заседании международного комитета Сената США.

Сенатор от Республиканской партии Роберт Портман спросил, поддерживает ли Помпео предоставление Украине оборонного летального вооружения для защиты.

"Сенатор, я поддерживаю", - сказал Помпео.

Также он заявил, что не признает аннексию Крыма и будет бороться за то, чтобы в США не признали ее законность.

Напомним, 1 марта Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму 47 миллионов долларов. Ранее Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Документ предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов оборонной помощи, в том числе санкционирует возможность передачи летального оружия.

Выделенные средства уйдут на подготовку военных медиков и усиление боеспособности воздушных и военно-морских сил. Также впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.