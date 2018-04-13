Мир "Только идиот мог мазать Новичок на ручку двери", - разработчик нервно-паралитических веществ

2018-04-13 17:32 180

Бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия выжили после отравления нервно-паралитическим веществом Новичок только благодаря знаменитой английской погоде.

По словам химика Вила Мирзаянова, который утверждает, что является одним из создателей смертоносного вещества,  Новичок - это неустойчивое при высокой влажности соединение, а в день инцидента в Солсбери стоял туман.

По его мнению, "только идиот" мог пытаться применить этот химикат, когда в воздухе есть микрокапельки воды.

"Я вам скажу, почему Скрипали не погибли и люди вокруг тоже не особенно пострадали. Они поехали в ресторан, в их отсутствие намазали ручку двери смесью А-234 в желе. Когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой. И за это время концентрация успела упасть... в несколько раз", - пояснил он.

По этой причине, убежден химик, Скрипали получили не смертельную дозу.

По словам Мирзаянова, агент такой степени чистоты "не в любой лаборатории можно произвести, только в высококвалифицированном центре".

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