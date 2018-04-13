фото-видео фото Джиджи Хадид впервые рассказала жестокую правду о своем похудении

2018-04-13 22:12 234

Американская супермодель с мировым именем Джиджи Хадид снялась в экстравагантной фотосессии для майского номера глянца Harper's Bazaar.

На снимках, которые Хадид выставила на своей Instagram-странице, она предстала в эффектных нарядах красного и черного тонов.

22-летняя модель также дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем похудении.

"Если бы я могла выбирать, то вернула бы попу и грудь, которые были у меня несколько лет назад. Но не стоит оглядываться назад с сожалением. Я любила свое тело тогда и так же отношусь к нему сейчас", - отметила культовая модель.