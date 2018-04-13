Курьезы фото Пиши как Леннон, Кобейн и Боуи - созданы шрифты на основе почерков звезд

2018-04-13 21:34 296

Графический дизайнер разработал компьютерные шрифты на основе почерков Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Леонарда Коэна и Сержа Генсбурга.  Их уже можно бесплатно скачать и установить.

По мнению дизайнера, проект может послужить источником вдохновения для молодых музыкантов и поклонников легендарных исполнителей.

"Эти шрифты помогут развить творческую фантазию. Почувствовать себя Боуи или Кобейном можно только в воображении, но именно в этом и есть смысл", - рассказал создатель шрифтов дизайнер Николя Дамьен.

Шрифты можно скачать на сайте дизайнера The Songwriters Font.

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