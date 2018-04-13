Графический дизайнер разработал компьютерные шрифты на основе почерков Курта Кобейна, Дэвида Боуи, Джона Леннона, Леонарда Коэна и Сержа Генсбурга. Их уже можно бесплатно скачать и установить.
По мнению дизайнера, проект может послужить источником вдохновения для молодых музыкантов и поклонников легендарных исполнителей.
"Эти шрифты помогут развить творческую фантазию. Почувствовать себя Боуи или Кобейном можно только в воображении, но именно в этом и есть смысл", - рассказал создатель шрифтов дизайнер Николя Дамьен.
Шрифты можно скачать на сайте дизайнера The Songwriters Font.