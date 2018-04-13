Украина Арестован 16-летний хакер, продававший краденные аккаунты и пароли

2018-04-13 15:14 577

Оперативники из Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с работниками полиции Харьковщины разоблачили 16-летнего парня в продаже аккаунтов и паролей от электронных кошельков.

Как сообщили в Нацполиции, был обнаружен сайт kamyn9ka.com с административной панелью вредоносного программного обеспечения Azorult, которое предназначено для кражи персональных данных.

На жестком диске его компьютера обнаружено более тысячи аккаунтов как граждан Украины, так и иностранных пользователей сети.

По факту незаконного вмешательства в работу компьютеров и компьютерных сетей полиция начала уголовное производство. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

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