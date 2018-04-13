Детали Почти через год после окончания "Евровидения-2017" в Киеве всплыла непорядочная история с участием концертного агентства

2018-04-13 13:29 603

Как снег в феврале для коммунальщиков, "Евровидение-2017" свалилось на нашу страну "внезапно". Эта псевдо-внезапность позволила недобросовестным коммерсантам получить максимальную выгоду – с благословения госчиновников, вероятно. Например, создание искусственной монополии на бизнес по продаже билетов – просто до тошноты отдает коррупцией "в особо крупных". По данным сайта vykryvach.com.ua, более 9 миллионов гривен заработало помимо установленной цены на билеты агентство Concert.ua и его структура "В Тикет".

Журналисты "24 Канала"раскрыли схему манипулирования и обмана зрителей с билетами на "Евровидение-2017". Но переплаченные за билеты деньги зрителям никто не вернул.

Почти через год после окончания "Евровидения-2017" в Киеве выплыла непорядочная история с участием агентства concert.ua. Что это было?

Так, ври ценах Concert.ua от 199 гривен до 9999 гривен, на вторичном рынке спекулянты предлагали билеты на Гранд-финал по ценам до 70-100 тысяч гривен. То есть с семикратным наваром.

С продажей билетов тоже бьіло не все так просто. Сначала – непонятная ситуация с открытым тендером на Prozorro, когда победителем неожиданно стала компания "В Тикет" (учредителем которой является Дмитрий Феликсов, совладелец Concert.ua). Хотя два участника тендера – "Маэстро тикет системс" и "Укртикет" – обжаловали результаты аукциона, обратившись с жалобами на решения заказчика в Антимонопольный комитет Украины, "В Тикет" начал продавать билеты после того, как платформа Prozorro отменила тендер.

Дмитрий Феликсов, основатель "В Тикет" и соучредитель сервиса Concert.ua даже не стал обжаловать отмену торгов – видимо настолько был уверен в том, что ему все сойдет с рук. В итоге "В Тикет" так и остался единственным победителем тендера, так же, как и Concert.ua без особых на то оснований остался официальным билетным партнером конкурса.

Тут начались перепродажи по завышенным ценам: с серьезной дополнительной комиссией и платными услугами. Например, при мгновенном выкупе билетов через сайт сервисный сбор оператора составил более 12%, при бронировании с выкупом через терминал зрителям было нужно доплатить еще 6% за услугу "доставки" и еще 6% необходимо было заплатить за процессинг. Как concert.ua формировал цену билета и почему зрители переплачивали существенную сумму за странные услуги – выяснить не удалось и по сей день. Соучредитель сервиса Дмитрий Феликсов отказался комментировать этот вопрос.

Данный случай не стал предметом расследования ни правоохранительных органов (ГПУ, МВД), ни антикоррупционных (НАБУ). Хотя по горячим следам сам премьер-министр лично обещал разобраться с реализацией и доступностью "билетной кампании".

По информации vykryvach.com.ua, сдвинуть дело с мертвой точки не удалось даже через год после конкурса. Как сообщил сайту управляющий партнер ЮФ "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, АМКУ отказал в открытии производства, но адвокат намерен обжаловать этот вопрос в суде.

Мог бы конечно вмешаться Антимонопольный комитет, куда подал заявление адвокат и правозащитник Ростислав Кравец. Основные претензии к компании-реализатору – факты навязывания потребителям необязательных платных услуг и включение в стоимость билета дополнительных платежей (сервисного сбора).

Источник: 24tv.ua