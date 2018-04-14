Мир Трамп приказал ударить по Сирии

2018-04-14 11:00 1268

 

Американский лидер сообщил, что совместная операция США, Великобритании и Франции связана с применением сирийскими властями химического оружия в Восточной Гуте.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией.

"Я приказал вооруженным силам США нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Совместная операция с вооруженными силами Франции и Великобритании началась, мы благодарим их", − сказал президент США в телевизионном обращении к нации.

По словам Трампа, военная операция направлена на то, чтобы остановить применение химического оружия в Сирии и ответ на действия Асада будет включать все инструменты − в том числе, военные, экономические и дипломатические.

Он также указал, что применение химического оружия президентом Сирии и операция США, Франции и Великобритании против него − следствие невыполнения Россией обещаний по уничтожению химоружия.

"В 2013 году президент (России Владимир) Путин обещал миру, что они гарантируют уничтожение серьезного химического оружия. Недавние атаки Асада и сегодняшний ответ − это прямой результат провала России по исполнению этого обещания", − заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер настаивает на такой атаке по Сирии, которая наказала бы не только режим Асада, но и его покровителей − Россию и Иран.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

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