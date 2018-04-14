Политика Генсек ООН отреагировал на ракетные удары США, Франции и Британии

2018-04-14 15:00 931

 

Генсек организации не стал осуждать действия трех государств, отметив только, что на плечах Совбеза ООН лежит ответственность за поддержание мира


Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал удары США, Британии и Франции по сирийской территории, призвав действовать в соответствии с Уставом ООН. Об этом говорится в его заявлении.

"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, в особенности когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", - уверен Гутерреш.

Генсек организации не стал осуждать действия трех государств, отметив только, что на плечах Совбеза ООН лежит ответственность за поддержание мира.

Напомним, в пятницу генсек заявил, что мир вернулся в эпоху холодной войны. По его словам, механизмов, которые раньше сдерживали эскалацию напряженности между США и СССР, "по всей видимости, больше нет".

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