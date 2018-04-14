Украина Как теперь вызывать врача на дом в Украине: пояснение

2018-04-14 12:30 1126

 

В Украине пациент и врач теперь сами будут согласовывать необходимость визита медика домой.

Об этом на брифинге, посвященном кампании по выбору врача, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас ходят слухи, что врачи не будут приезжать на вызовы. Это неправда. Что будет происходить: пациент звонит в свою амбулаторию, или к врачу, врач общается с ним по телефону, и они будут решать или врач приедет к пациенту или пациент к врачу. Это неправда, что мы отменяем выезды к пациентам, это теперь будет решаться между пациентом и врачом", - рассказала Супрун.

Она отметила, что те пациенты, которые не заключили договор с семейным врачом, все равно имеют право на помощь, в том числе при неотложных состояниях. Также для всех останется бесплатной и экстренная медицинская помощь.

 В свою очередь заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк уточнил, что переходный период, во время которого нужно определиться с врачом, будет длиться в 2018-2019 годах.

"Но мы призываем не злоупотреблять этими годами, и рано или поздно, когда вы будете готовы определиться, то определяйтесь, так как иметь собственного врача гораздо лучше, чем ходить на разовые консультации", — посоветовал он.

Супрун же добавила, что подписать договор с врачом украинцы могут в любое время.

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