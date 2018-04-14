Мир В Минобороны РФ заявили, что США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет

2018-04-14 13:30 1348

По данным Минобороны России, удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США, тактической авиацией, а также американским стратегическими бомбардировщиками.

США, Великобритания и Франция 14 апреля выпустили по военным и гражданским объектам в Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля". Об этом сообщили в Минобороны России, пишет "Интерфакс".

В российском оборонном ведомстве сообщили, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря. Также к атаке по Сирии привлекалась тактическая авиация и американские стратегические бомбардировщики B-1B.

В Минобороны РФ утверждают, что сирийская система ПВО сбила значительную часть ракет на подлете к целям. Российские подразделения ПВО в Сирии в отражении атаки не участвовали.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Спецоперация стала ответом на применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, где 7 апреля погибло от 70 до 100 человек.

Западные страны обвиняют в инциденте вооруженные силы президента Сирии Башара Асада. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что российские специалисты не обнаружили в Думе доказательств химической атаки.

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявлял, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии.