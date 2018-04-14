Мир Асад не был целью. Пентагон отчитался по авиаудару в Сирии

2018-04-14 14:00 943

 

Президент Сирии Башар Асад не был целью авиаударов, которые нанесли союзные войска по Сирии. Об этом сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона что удары совершались таким образом, чтобы №ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения№.

"В настоящее время не было попыток расширить этот список целей", - отметил Мэттис.

Генерал армии США Джозеф Данфорд добавил, что этот авиаудар был сигналом Асаду, что его действия были непростительными. При этом нынешняя атака была продумана так, чтобы не было жертв среди гражданского населения.

Также в этом году было использовано в два раза больше ракет, чем в прошлогоднем авиаударе по Сирии.

Мэттис добавил, что союзные войска продолжат атаковать, если Асад не прекратит использовать химическое оружие в Сирии.

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