Спорт Бескомпромиссная битва лидеров. Чего ожидать от матча «Шахтер» – «Динамо»

2018-04-14 13:00 748

От матчей лидеров всегда ожидают искрометной игры, в этом нет ничего удивительного. «Шахтер» и «Динамо» заметно выделяются на фоне остальных команд чемпионата Украины, а поэтому болельщики ждут от них высококлассной борьбы.

Уже сегодня дончане и киевляне проведут очную встречу, а с учетом того, что до окончания сезона рукой подать, победа в ней будет крайне важна. Поэтому важно, в каком состоянии и с какими целями команды подходят к поединку.

Турнирное положение

За шесть туров (и за две очные встречи против «Динамо») до конца чемпионата «Шахтер» лидирует в турнирной таблице с отрывом в шесть очков. Соответственно, следующий матч становится судьбоносным для обеих команд.

В случае победы «горняков» они уже смогут увидеть чемпионство на горизонте. С учетом того, что дончане в текущем сезоне выглядят более чем уверенно, представить, что они растеряют девять очков за пять туров, практически невозможно.

Если рассматривать ситуацию со стороны киевлян, то победа принесет им надежду на золотые медали. Отставание в турнирной таблице сократится до трех очков, но при этом последний матч чемпионата команды проведут между собой и сделают это в Киеве. Нет разницы, что это будет не «Олимпийский», а 16-тысячный стадион им. Лобановского – «Динамо» будет иметь преимущество, хоть и находиться в роли догоняющего.

«Динамо» забило 15 мячей в пяти последних поединках чемпионата, «Шахтер» – 14

Ничья скорее сыграет на руку дончанам, ведь они не подпустят соперников на расстояние одного матча. Да, останется играть еще один круг в первой шестерке, но по зимне-весенней части мы увидели, что ни «Верес», ни «Мариуполь», ни даже «Заря» достойной конкуренции «горнякам» составить не готовы.

Итого, получается, что матч «Шахтер» – «Динамо» будет не просто поединком за шесть очков, а матчем за интригу в чемпионате. Победа дончан коронует команду Паулу Фонсеки, тогда как триумф киевлян может завязать нешуточную борьбу за этот престол.

Форма

Несомненно, «Шахтер» находится в невероятной форме после зимней паузы. Чтобы удостовериться в этом, достаточно просто посмотреть на результаты команды в чемпионате Украины: семь игр, 24 забитых мяча и ноль пропущенных.

Не сказать, что поединок с «Вересом» должен посеять тревогу среди болельщиков дончан, мол впервые за год была добыта не разгромная победа, но есть ощущение, что после вылета из Лиги чемпионов «горняки» немного сбавляют обороты. С другой стороны, зная, что бразильцам свойственно настраиваться именно на большие матчи, приходит понимание, что борьба будет вестись нешуточная.

Победная серия «Шахтера» в чемпионате составляет семь матчей, «Динамо» – пять

Что касается «Динамо», то киевляне заметно поднабрали, в сравнении с тем, как они играли после зимней паузы. Если посмотреть первый матч против АЕКа и поединок против «Зари» в 26-м туре, то разница заметна даже человеку, далекому от футбола.

Но можно понять и скептиков, ведь в игре с «Ворсклой» три мяча из четырех были забиты со стандартов, в матче против «Мариуполя» был полностью провален первый тайм, а о поединке с «Зарей» сложно судить из-за больших кадровых проблем луганчан. Поэтому сложно не согласиться с Дмитрием Михайленко, который говорит, что именно встреча с «Шахтером» покажет, в какой форме действительно находится «Динамо».



Предыдущие матчи

В текущем сезоне команды уже сыграли между собой два поединка в чемпионате Украины, но очень тяжело назвать их красочными.

Да, на старте сезона «Шахтер» выиграл Суперкубок, но затем из «Динамо» ушел проблемный Виторину Антунеш, и в чемпионате киевляне взяли реванш. Судьбу того поединка решил один единственный мяч. Удар Дьемерси Мбокани головой вышел действительно классным, но особой красоты ему добавляет статус победного. Тогда киевлянам удалось остановить атаку «горняков», и именно это стало ключом к успеху.

«Шахтер» выиграл четыре матча из последних десяти против «Динамо» в чемпионате

Затем команды встретились в Киеве, и те 38 тысяч болельщиков, которые пришли на трибуны, явно рассчитывали на большее. «Динамо» отставало в турнирной таблице, но не сильно бежало вперед, заняв больше выжидательную позицию. Запомнился этот матч только одним эпизодом, в котором киевляне должны были вырывать победу.

Сначала Жуниор Мораес обязан был забивать головой, но Андрей Пятов доказал, что не зря его называют лучшим голкипером Украины, парировав удар. Вот только добивание от бразильца Богдан Бутко заблокировал рукой, и по правилам судья должен был ставить пенальти. Его не последовало – ничья.

«Динамо» выиграло три матча из последних десяти против «Шахтера» в чемпионате

Честно говоря, команды в огромном долгу перед болельщиками, ведь от противостояния «Динамо» – «Шахтер» ожидают большего, чем один мяч в двух играх и скандал с пенальти-непенальти.

Ожидаемое развитие событий

Стоит констатировать тот факт, что у «Шахтера» более техничные исполнители, при этом мы рассматриваем каждую из линий, потому что даже Андрей Пятов, судя по играм с «Ромой», здорово добавил в игре ногами.

Также в пользу «горняков» говорит их сыгранность. Можно частично согласиться с теми экспертами, которые называют этот «Шахтер» командой еще Мирчи Луческу, ведь большинство ключевых футболистов играли еще при румыне. «Горняки» – уже слаженный и запущенный механизм, тогда как у «Динамо» шестеренки только притираются друг к другу и порой дают сбой.

Несмотря на то, что дончан устраивает и ничья, ожидается, что именно они будут пытаться атаковать и играть первым номером – таков уж их стиль игры, так уж они привыкли.

«Динамо» не может рассчитывать на травмированных Шапаренко, Кадара и Самбрано, в лазарете «Шахтера» – Кривцов и Бернард

В свою очередь, «Динамо» попытается играть сконцентрировано и не давать свободного пространства «Шахтеру» впереди. Основные надежды будут полагаться на факторы Беньямина Вербича и Виктора Цыганкова, а также на выход в атаку через длинные передачи на цепкого Артема Беседина.

Естественно, в случае неудобного счета киевляне пойдут вперед куда большими силами, но понимание того, что поражение убьет любые шансы на чемпионство, будет оставлять голову холодной.