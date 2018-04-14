Мир ОНЛАЙН В ООН проходит экстренное заседание Совбеза по Сирии: видео трансляция

2018-04-14 20:34 2072

 

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит запрошенное Россией экстренное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Сирии.

Внесенный Россией в СБ ООН проект резолюции осуждает атаку стран Запада на Сирию и требует воздержаться от дальнейшего использования силы. Документ «осуждает агрессию в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН».

Проект резолюции также требует «от США и союзников немедленно прекратить агрессию», а также «воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН и международного права».

Напоминаем что, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп объявил о решении нанести удар по Сирии. В атаке также участвовали Великобритания и Франция.

 

 

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