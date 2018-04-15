Мир США в ООН назвали условие для новых ударов в Сирии

2018-04-15 10:00 1029

США шесть раз выступали за дипломатическое решение сирийского вопроса путем принятия резолюций в Совбезе ООН. Россия каждый раз накладывала вето, напомнила Никки Хейли.

Президент США Дональд Трамп отдаст приказ о новых ударах по Сирии, если там произойдут новые химатаки, и к его словам нужно отнестись серьезно. Об этом сказала постпред США при ООН Никки Хейли во время экстренного заседания Совбеза, сообщает Интерфакс в субботу, 14 апреля.

"Президент сказал, что если будут новые атаки, то мы готовы действовать", – сказала она и предупредила, что "когда президент устанавливает "красную линию", он действует в случае ее пересечения".

По словам Хейли, США несколько раз выступали за дипломатическое решение сирийского вопроса путем принятия резолюций в СБ ООН до того момента, как Вашингтон и его союзники нанесли ракетные удары по Сирии.

"Мы давали дипломатии несколько шансов. Шесть раз – именно столько раз Россия отклонила резолюции СБ ООН (по Сирии – ред.)", – напомнила Хейли.

В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил о способности США остановить конфликт в Сирии за 24 часа.

"Вы могли бы в 24 часа остановить конфликт в Сирии. Для этого Вашингтону, Лондону и Парижу нужно лишь дать команду своим ручным террористам прекратить борьбу с законной властью собственного народа", – сказал он и назвал ночную атаку США и их союзников на Сирию "агрессией и хулиганством".

По словам Небензи, все произошло по отработанной схеме: "провокация, ложное обвинение, фальшивый приговор, наказание".

"Вы так теперь хотите ввести международные дела? Это хулиганство в международных отношениях и отнюдь не мелкое. С учетом того что речь идет о ключевых ядерных державах", – возмущался российский дипломат.

Напомним, сегодняшнее экстренное заседание СБ ООН было созвано по требованию России в связи с ракетным ударом США и их союзников по территории Сирии.

В ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за слаженные дейстия в Сирии. Он назвал миссию выполненной.