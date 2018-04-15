Спорт В Россию не поедет: у Джошуа сделали громкое заявление по бою с Поветкиным

2018-04-15 13:30 718

 

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не станет проводить бой с Александром Поветкиным в России.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, передает "Р-Спорт" со ссылкой на IFL TV.

"Энтони не будет драться в России, пока не решится проблема с допинг-контролем", - подчеркнул Хирн.

При этом промоутер добавил, что Джошуа готов отказаться от чемпионского пояса, чтобы не ехать в Россию: "Если российская сторона будет вынуждать нас провести поединок у них, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов".

На данный момент договоренности о дате и месте проведения боя нет. "Апостроф" продолжает следить за ситуацией.

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Спорт

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