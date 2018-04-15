Украина Волкер ответил, отразится ли удар в Сирии на ситуации в АТО

2018-04-15 14:30 606

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер объяснил, отразится ли авиаудар в Сирии на событиях в зоне АТО на Донбассе.

Об этом сообщает ТСН.

Волкер заявил, что война на Донбассе и в Сирии это разные вещи. Он отметил, что хоть и видит постоянное российское финансирование и военную поддержку боевиков, новое наступление в ближайшее время является маловероятным.

"Россия уже четыре года поддерживает конфликт на востоке Украины: танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным оружием, всем, что можно себе представить Поэтому это вопрос постоянной ротации техники и людей. Я не думаю что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от тех, что мы видели последние три с половиной года", – рассказал Волкер.