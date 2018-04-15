Украина Кто получит повышенную пенсию в апреле

2018-04-15 15:00 745

Пенсии в Украине выросли – за апрель больше получат пенсионеры, которые работают, и военнослужащие. На доплаты правительство выделило почти 10 млрд гривен.

В среднем пенсия должна вырасти на 1,5 тысячи гривен, говорят в Минсоцполитики, пишет Сегодня. Придет доплата и за предыдущие месяцы. А тем, кто еще не получил деньги, переживать не стоит, уверяют в правительстве.

«Кого успеваем [пересчитать] – они получат эту сумму, начиная с января. Кого Пенсионный фонд не успеет к этой дате, они получат еще старый размер, а в течение месяца получат все, что предстоит уже с новым размером», – пояснил заместитель министра соцполитики Николай Шамбир.

Обращаться с заявлениями в Пенсионный фонд, как это было раньше, теперь не нужно. Средства переведут автоматически в несколько этапов.

«Лицам, уволенным с военной службы, кроме уволенных из органов внутренних дел, выплату будут осуществлять в три этапа. С 1 января 2018 года – на 50% сумма повышения, с января 2019 года – на 75%, с 1 января 2020 года – на 100%», – рассказал представитель Пенсионного фонда Павел Павелко.

Вырастут соцвыплаты и гражданским пенсионерам, которые официально работают. Если раньше можно было самостоятельно выбирать основание пересчета – либо индексация, либо рост зарплаты, то сейчас этого делать уже не нужно.

«Сейчас сделано программное обеспечение, которое автоматически, принимая информацию по уплате единого социального взноса и с начисленной базы, приводит эти расчеты. Вы автоматически сможете получать начисленную пенсию больше», – пояснила эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

Правда, рассчитывать на доплату могут только те, кто отработал не менее 24 месяца после выхода на пенсию.