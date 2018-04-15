Украина Кто получит повышенную пенсию в апреле

2018-04-15 15:00 745

 

Пенсии в Украине выросли – за апрель больше получат пенсионеры, которые работают, и военнослужащие. На доплаты правительство выделило почти 10 млрд гривен.

В среднем пенсия должна вырасти на 1,5 тысячи гривен, говорят в Минсоцполитики, пишет Сегодня. Придет доплата и за предыдущие месяцы. А тем, кто еще не получил деньги, переживать не стоит, уверяют в правительстве.

«Кого успеваем [пересчитать] – они получат эту сумму, начиная с января. Кого Пенсионный фонд не успеет к этой дате, они получат еще старый размер, а в течение месяца получат все, что предстоит уже с новым размером», – пояснил заместитель министра соцполитики Николай Шамбир.

Обращаться с заявлениями в Пенсионный фонд, как это было раньше, теперь не нужно. Средства переведут автоматически в несколько этапов.

«Лицам, уволенным с военной службы, кроме уволенных из органов внутренних дел, выплату будут осуществлять в три этапа. С 1 января 2018 года – на 50% сумма повышения, с января 2019 года – на 75%, с 1 января 2020 года – на 100%», – рассказал представитель Пенсионного фонда Павел Павелко.

Вырастут соцвыплаты и гражданским пенсионерам, которые официально работают. Если раньше можно было самостоятельно выбирать основание пересчета – либо индексация, либо рост зарплаты, то сейчас этого делать уже не нужно.

«Сейчас сделано программное обеспечение, которое автоматически, принимая информацию по уплате единого социального взноса и с начисленной базы, приводит эти расчеты. Вы автоматически сможете получать начисленную пенсию больше», – пояснила эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

Правда, рассчитывать на доплату могут только те, кто отработал не менее 24 месяца после выхода на пенсию.

Еще по теме

Украинцы могут проверить свой стаж и пенсию в онлайн режиме

2018-03-12 19:06 7130

Президента Бразилии лишили пенсии, поскольку официально не доказал, что он живой

2018-02-02 10:41 6220

Кабмин пошел навстречу тем, кто не успел заработать себе на пенсию

2018-01-18 21:00 24294

Будут ли получать пенсию безработные украинцы

2018-01-14 11:30 24821

Еще новости в разделе "Украина"

Кто получит повышенную пенсию в апреле

2018-04-15 15:00 745

Волкер ответил, отразится ли удар в Сирии на ситуации в АТО

2018-04-15 14:30 606

Как летом: синоптики предупредили о резком потеплении в Украине

2018-04-15 13:00 853

В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго"

2018-04-15 10:30 1177
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кто получит повышенную пенсию в апреле 2018-04-15 15:00 745
Волкер ответил, отразится ли удар в Сирии на ситуации в АТО 2018-04-15 14:30 606
Как летом: синоптики предупредили о резком потеплении в Украине 2018-04-15 13:00 853
В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго" 2018-04-15 10:30 1177

Лента

15:00 Кто получит повышенную пенсию в апреле
14:30 Волкер ответил, отразится ли удар в Сирии на ситуации в АТО
фото 14:00 Опубликованы спутниковые снимки после удара по Сирии
13:30 В Россию не поедет: у Джошуа сделали громкое заявление по бою с Поветкиным
13:00 Как летом: синоптики предупредили о резком потеплении в Украине
12:00 Пентагон: Ракеты поразили все определенные цели в Сирии
11:30 Трамп и Макрон: Удары по Сирии были успешными
11:00 Украина готовит санкции для компаний, строящих Керченский мост - Омелян
10:30 В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго"
10:00 США в ООН назвали условие для новых ударов в Сирии