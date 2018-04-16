Мир Президентские выборы в Черногории в один тур выиграл социалист Мило Джуканович

2018-04-16 09:40 688

Президентские выборы в Черногории выиграл кандидат от Демократической партии социалистов Мило Джуканович.

После подсчета 98,8% бюллетеней Джуканович, который выступает за вступление Черногории в Европейский союз, получил 53,9%.

Его главный конкурент, выступающий за тесные связи с Россией бизнесмен Младен Боянич набрал 33,4% голосов. Всего в бюллетенях было семь фамилий кандидатов. Поскольку победитель набрал более половины голосов уже в первом туре, второго, который планировался на 29 апреля, – не понадобится.

В выборах могли принять участие более 530 тыс. избирателей.

Закон о выборах президента Черногории предусматривает, что главой государства избирается кандидат, который в первом туре получил более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не получает необходимой поддержки, через две недели состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов избирателей.

Нынешние президентские выборы - третьи с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году. Парламентские выборы в Черногории в 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота. В день выборов в парламент, состоявшихся 16 октября, группа из 20 человек, используя огнестрельное оружие, должна была захватить здание парламента и объявить о победе определенных политических сил.

Также в связи с участием в попытке переворота правоохранительные органы Черногории разыскивают россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Республики Сербия Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманя Ристича.