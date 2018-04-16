Политика Трамп в письменной форме отчитался перед Конгрессом за ракетный удар по Сирии

2018-04-16 09:11 739

Президент США Дональд Трамп в письме Конгрессу по поводу удара по Сирии заявил, что действовал в соответствии с Конституцией страны для защиты ее интересов. 

"По моему указанию вооруженные силы США, действуя совместно с французскими и британскими вооруженными силами, поразили сирийские объекты, используемые для изготовления военного химического оружия ", − сообщил Трамп.

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В распространенном Белым домом письме американский лидер подчеркнул, что целью этой военной операции было сокращение способности сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химического оружия и предотвращение его дальнейшего использования властями страны.

Напомним, в ночь на 14 апреля Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией.

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