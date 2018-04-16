Победитель "Евровидения-2014" Кончита Вурст признался, что болен СПИДом

Победитель конкурса "Евровидение-2014" австрийский певец Томас Нойвирт, известный как бородатая женщина Кончита Вурст, объявил в Instagram, что заражен вирусом иммунодефицита человека (СПИД).
"Настал день освободить меня от дамоклова меча до конца моей жизни: на протяжении многих лет я был положительным", – написал исполнитель.
ЕВРОНЕОЖИДАННОСТЬ - КОНЧИТА ВУРСТ ВЫШЛА НА МИРОВОЙ ПОДИУМ
Решение озвучить проблемы со здоровьем Нойвирт объяснил угрозами своего бывшего бойфренда обнародовать эту информацию.