Мир Победитель "Евровидения-2014" Кончита Вурст признался, что болен СПИДом

2018-04-16 12:14 496

Победитель конкурса "Евровидение-2014" австрийский певец Томас Нойвирт, известный как бородатая женщина Кончита Вурст, объявил в Instagram, что заражен вирусом иммунодефицита человека (СПИД).

"Настал день освободить меня от дамоклова меча до конца моей жизни: на протяжении многих лет я был положительным", – написал исполнитель.

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Решение озвучить проблемы со здоровьем Нойвирт объяснил угрозами своего бывшего бойфренда обнародовать эту информацию.

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