Политика США затягивают гайки Путину - сегодня Вашингтон введет новые санкции против РФ

2018-04-16 11:42 505

Глава Минфина США Стивен Мнучин сегодня объявит о новых санкциях против России.

Как заявила постпред США при ООН Никки Хейли, санкции коснутся компаний, которые "каким-либо образом связаны с оборудованием для Асада или использованием химического оружия".

"Думаю, все их почувствуют. Мы хотим, чтобы друзья Асада - Иран и Россия - понимали, о каком бизнесе речь и что он почувствует действие санкций на себе", - заявила она.

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Также она сказала, что прорабатываются дальнейшие санкции против властей РФ.

Постпред США при ООН отметила, что Вашингтон никогда не согласится на прямые переговоры с режимом Асада, поскольку тот "не достоин" участия в переговорах "один на один".

Хейли подчеркнула, что, нанося удар по Сирии, США не искали войны. "Это последнее, чего хотел бы президент - война. Мы не собирались убивать людей", - резюмирована она.

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