Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня в Украине будет солнечно, температура поднимется до +25°C

2018-04-16 11:13 516

Сегодня, 16 апреля, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно теплую и солнечную погоду.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра, кратковременные дожди ожидаются только на востоке страны.

На западе столбики термометров днемпокажут +20°C...+25°C. На востоке Украины синоптики прогнозируют температуру от +15°C до +20°C и дожди в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

В северных и центральных областях также без осадков, температура днем от +19°C до +21°C. На юге ожидается переменная облачность, днем от +15°C до +21°C.

В Киеве днем ожидается переменная облачность с прояснениями, воздух прогреется до +24°C. Ночью ожидается +10°C...+12°C.