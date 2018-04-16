Украина В Погранслужбе пояснили причину огромных очередей на границах Украины с Евросоюзом

2018-04-16 10:12 733

На границе Украины со Словакией и Польшей образовались очереди из автомобилей после пасхальных и поминальных дней.

Как сообщил помощник главы погранслужбы Украины Олег Слободян, очереди зафиксированы на КПП Ужгород, Ягодин, Краковец, Рава-Русская и Шегини.

"Мы видим определенные сложности в движении на пунктах пропуска на границе с ЕС. Причина – наши сограждане, которые постоянно проживают и работают за границей, возвращаются домой после пасхальных и поминальных дней, и это приводит к скоплению автотранспорта", – сказал он.

Также, зафиксирована пробка из автомобилей на КПП Ужгород (около 150 автомобилей), а также на главных пунктах пропуска на украинско-польской границе – Ягодин, Краковец, Рава-Русская и Шегини. В каждом из них выезда за границу ожидают более 100 автомобилей.

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ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-04-16 08:39 384738
Кто получит повышенную пенсию в апреле 2018-04-15 15:00 4864

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