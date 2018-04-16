Политика Ночной кошмар Кремля сбылся: ПВО Сирии и РФ не сумели перехватить ни одну из «умных» ракет Трампа

2018-04-16 12:43 451

Вопреки дерзким заявлениям официальной Москвы сбивать каждую американскую ракету и уничтожать ее пусковую установку, ПВО Путина/Асада показали свою полную недееспособность. Все 105 ракет выпущенные боевыми кораблями и сброшенные авиацией успешно поразили цели. Ранее подтрунивавшая над словами Трампа об "умных ракетах" Москва в шоке, техническое превосходство Штатов оказалось намного большим, нежели наивно полагали российские власти.

Как сообщается в официальном отчете Европейского командования США (EUCOM), ни одна из... ракет, участвующих в этой миссии, не была успешно поражена сирийскими ПВО, и нет никаких признаков того, что были задействованы российские системы ПВО.

Напомним, всего по наземным целям в Сирии в минувший уикенд  было выпущено 105 ракет. Из региона Красного моря - 30 ракет Tomahawk запустил крейсер Monterey (США), 7 – эсминец Laboon (США); из Персидского залива 23 ракеты Tomahawk были запущены эсминцем Higgins (США); из Средиземноморья: 6 ракет с подлодки John Warner (США), 3 ракеты с французского фрегата Languedoc. С воздуха было запущено 19 ракет с двух бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer.

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Королевские британские ВВС (истребители Tornado и Typhoon) запустили 8 ракет, истребители ВВС Франции Rafales и Mirages - 9 ракет.

Удар по объектам в Сирии был частью операций Центрального командования США (CENTCOM) по сдерживанию и предотвращению будущего использования химического оружия Сирией, говорится в пресс-релизе.

Командующий генерал Кертис Скапаротти подчеркнул, что операция была тщательно спланирована и проведена и подтвердила способность EUCOM быстро реагировать на любые обстоятельства.

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Накануне удара российский посол надувая щеки твердил, что любая американская ракета, выпущенная по Сирии, будет сбита, а ее пусковая установка уничтожена.

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