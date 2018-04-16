Политика Провайдеры мобильной и интернет-связи начали блокировать Telegram в России

2018-04-16 13:15 228

В России провайдеры мобильной- и -интернет-связи начали блокировать работу мессенджера Telegram. 

"В Роскомнадзор поступило решение Таганского районного суда об ограничении доступа на территории России к интернет-ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership", – говорится в сообщении "Роскомнадзора".

В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах сегодня, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа.

Напомним, ранее суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Примечательно, что суд разрешил начать блокировку немедленно – до вступления решения по иску в законную силу.

Представителей Telegram на заседании суда 13 апреля не было - ранее создатель мессенджера Павел Дуров отказался участвовать в судебном процессе, назвав его "откровенным фарсом". 

Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут, после чего судья в течение 40 минут готовила решение в совещательной комнате.

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