Политика В Ереване начались столкновения между протестующими и полицией

2018-04-16 19:30 903

Полиция применила слезоточивый газ, слышны звуки хлопков, есть пострадавшие

В Ереване между участниками акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера Армении и полицейскими произошли столкновения. Об этом сообщает Интерфакс.

Стычки начались после того, как противник Саргсяна руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Никол Пашинян призвал своих сторонников вместе отправиться к зданию парламента.

Агентство сообщает, что на проспекте Баграмяна часть демонстрантов прорвала оцепление полиции. Полиция применила слезоточивый газ, слышны звуки хлопков, есть пострадавшие. Кроме того отмечается, что по проспекту протянута колючая проволока.

Участники акции протеста с поднятыми руками продвигаются через полицейские кордоны. Сейчас основная их часть расположилась в 150 метрах от здания парламента, около Конституционного суда.

По информации армянской службы Радио Свобода, в ходе столкновений пострадали как минимум двое демонстрантов. Полиция предупредила участников акции, что принято решение о ее разгоне.

Сегодня сторонники оппозиции в Армении начали массовые акции протеста в Ереване. Они протестуют против выдвижения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.